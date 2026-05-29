Insiel vola | utile a 1,7 milioni e investimenti massicci in AI

Insiel ha registrato un utile di 1,7 milioni di euro e prevede investimenti significativi in intelligenza artificiale. Si lavora a un sistema di intelligenza artificiale capace di ridurre dell’80% i tempi di analisi del codice. È inoltre in fase di sviluppo un sistema documentale unico che dovrebbe semplificare le procedure burocratiche regionali. Questi progetti puntano a ottimizzare i processi interni e migliorare l’efficienza amministrativa.

? Punti chiave Come farà l'IA a ridurre l'80% dei tempi di analisi del codice?. Quali impatti avrà il nuovo sistema unico documentale sulla burocrazia regionale?. Come verranno utilizzati i 6,2 milioni di euro per la cybersecurity?. Perché l'intelligenza artificiale nella sanità cambierà il rapporto con i cittadini?.? In Breve Ebitda a 12,6 milioni di euro con crescita dell'89,4% rispetto al 2024.. Investimenti da 6,2 milioni di euro in data center e cybersecurity.. 700 dipendenti formati con 300 corsi su intelligenza artificiale generativa.. TuringBot riduce tempi analisi codice dell'80% e sviluppo del 20-30%.. A Trieste, l’assemblea degli azionisti di Insiel ha approvato oggi il bilancio d’esercizio 2025, confermando un utile netto di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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