In una scuola di Parma, insegnanti sono stati aggrediti con calci, pugni e bastonate. Il ministro dell'Istruzione ha commentato che non denunciare questi episodi equivale a banalizzare le aggressioni e ha affermato che questo comportamento non rappresenta un modo di educare. L'aggressione ha causato lesioni ai docenti coinvolti. Le autorità stanno indagando sull'episodio.

Alla fine, il brutale pestaggio condotto con calci, pugni e bastonate ha avuto come risultato una semplice sospensione dalla scuola per 30 giorni Anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto sul tema relativo agli insegnanti picchiati a Parma da degli studenti marocchini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Insegnanti picchiati a Parma, Valditara: "Sbagliato non denunciare, si banalizza un'aggressione, questo non è educare"

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