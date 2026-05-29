Inps | confronto a Sanremo per sviluppare sinergie Italia-Francia-Monaco

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inps ha organizzato a Sanremo un incontro istituzionale dedicato al lavoro frontaliero tra Italia, Francia e il Principato di Monaco. L’evento, realizzato con il supporto del Comune e della Regione Liguria, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle tre nazioni per discutere di sinergie e cooperazione in ambito lavorativo. La riunione si è concentrata sulle modalità di collaborazione e sulle opportunità di sviluppo in zone di confine.

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L’Inps, in collaborazione con il Comune di Sanremo e la Regione Liguria, ha organizzato il confronto istituzionale “Il lavoro frontaliero fra Italia, Francia e Principato di Monaco. Previdenza e cooperazione istituzionale", ospitato al Casinò di Sanremo. Un dialogo internazionale per rafforzare la tutela dei lavoratori frontalieri e promuovere nuove forme di cooperazione istituzionale europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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