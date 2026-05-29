Innovazione e leadership | Paparelli Consulting e Ciesse ai Le Fonti Awards
Paparelli Consulting e Ciesse hanno ricevuto premi ai Le Fonti Awards. Durante la cerimonia sono state poste domande su come le imprese possano evitare errori formali nei bandi pubblici e quali strategie consentano di ridurre i costi operativi attraverso l'automazione. La discussione si è concentrata su pratiche di miglioramento e efficienza in ambito imprenditoriale, senza ulteriori dettagli sui premi o sui partecipanti.
? Domande chiave Come possono le imprese superare gli errori formali nei bandi pubblici?. Quali strategie permettono di abbattere i costi operativi tramite l'automazione?. Perché la burocrazia blocca l'accesso ai fondi per l'innovazione tecnologica?. Come si trasforma un vincolo normativo in un vantaggio competitivo?.? In Breve Evento tenutosi il 19 maggio presso Palazzo Mezzanotte a Milano.. Alessio Catalano ha illustrato l'approccio tecnologico di Ciesse durante il dibattito.. Le Fonti TV ha garantito visibilità con una platea di 10,5 milioni di persone.. La sinergia tra consulenza legale e automazione favorisce l'accesso ai fondi pubblici.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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