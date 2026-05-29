Innovazione e leadership | Paparelli Consulting e Ciesse ai Le Fonti Awards

Notizia in breve

Paparelli Consulting e Ciesse hanno ricevuto premi ai Le Fonti Awards. Durante la cerimonia sono state poste domande su come le imprese possano evitare errori formali nei bandi pubblici e quali strategie consentano di ridurre i costi operativi attraverso l'automazione. La discussione si è concentrata su pratiche di miglioramento e efficienza in ambito imprenditoriale, senza ulteriori dettagli sui premi o sui partecipanti.