ingegneria e design per conquistare il tempo degli abissi

Un settore dell’orologeria sta sviluppando nuovi modelli progettati per resistere alle condizioni estreme delle profondità oceaniche e per essere utilizzati durante le regate. Le innovazioni si concentrano sulla combinazione di ingegneria e design, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e la resistenza degli orologi in ambienti marini. Per la prossima stagione estiva, vengono presentate novità che puntano a rafforzare il rapporto tra uomo e mare attraverso strumenti capaci di affrontare le sfide delle acque profonde.

di Amelia Zacco Dalle grandi profondità oceaniche alle regate, l’orologeria ridisegna il legame profondo tra l’uomo e il mare presentando le novità per la prossima stagione estiva. La nuova generazione di orologi marini si muove su un doppio binario parallelo. Da un lato, la sfida ingegneristica per conquistare gli abissi della terra con tecnologie e materiali inediti; dall’altro la revisione e la messa a punto di modelli, funzioni e complicazioni, quali per esempio l’indicazione delle maree. Come il TAG Heuer Carrera Chronograph Seafarer: il quadrante, dominato da un’insolita ma riuscitissima combinazione di tonalità beige, turchese e giallo, ospita la funzione di indicazione delle maree. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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