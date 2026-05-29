Infortunio sul lavoro a Villa d’Adda | operaio ferito al volto con una motosega

Un operaio è rimasto ferito al volto con una motosega durante un incidente sul lavoro a Villa d’Adda, giovedì 28 maggio, all’interno di un impianto in via Ca’ di Passere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Villa d’Adda. Paura nel pomeriggio di giovedì 28 maggio per un infortunio sul lavoro avvenuto all’interno di un impianto lavorativo di via Ca’ di Passere. L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Coinvolto un uomo di 30 anni, soccorso dal personale sanitario arrivato sul posto con ambulanza e auto medica. Presenti anche i carabinieri e Ats Bergamo per gli accertamenti del caso. La dinamica dell’accaduto resta ancora frammentaria. Da quanto trapelato nelle ore successive all’intervento, sembrerebbe che il 30enne si sia ferito al volto con una motosega durante alcune operazioni lavorative. Dopo le prime cure, il lavoratore è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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