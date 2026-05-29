A maggio 2026, l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,4% rispetto ad aprile e del 3,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. L’Istat ha stimato che il blocco di Hormuz ha causato un aumento di 1191 euro nei costi medi per le famiglie.

Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, a maggio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo segna un aumento dello 0,4% rispetto ad aprile e del 3,2% su base annua. È una decisa accelerazione rispetto al +2,7% registrato il mese precedente. A spingere l’inflazione verso l’alto sono principalmente i prezzi dei beni energetici, dei servizi legati ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. L’Istat sottolinea che l’accelerazione “risente essenzialmente delle tensioni sui prezzi dei Beni energetici non regolamentati, dei Servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inflazione in aumento, +3,2% a maggio 2026: il blocco di Hormuz ci costa 1191 euro

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Inflazione alimentare e energia, effetti guerra nello stretto di Hormuz - Agorà 10/03/2026

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