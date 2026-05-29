Inflazione a maggio | l’indice sale al 3,2% spinto dai costi energetici

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A maggio, l'inflazione ha raggiunto il 3,2%, con un aumento del 12,6% nei costi energetici. L'incremento dei prezzi dell'energia ha contribuito a spingere al rialzo l'indice dei prezzi al consumo. I settori legati all'energia e ai beni di prima necessità hanno visto aumentare i prezzi, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. La variazione inflazionistica si riflette sui bilanci domestici e sui costi di spesa quotidiana.

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? Domande chiave Come influirà il balzo del 12,6% dell'energia sul budget familiare?. Quali settori indispensabili stanno erodendo il potere d'acquisto dei cittadini?. Perché l'inflazione dei servizi sta seguendo quella dei beni materiali?. Quanto peseranno i nuovi costi dei trasporti sulla spesa mensile?.? In Breve Energia non regolamentata balzata al 12,6% contro il precedente 9,6%.. Utenze energetiche regolate passate dal 5,3% al 5,8% su base annua.. Servizi di trasporto cresciuti dallo 0,6% all'1,8% nel mese di maggio.. Inflazione di fondo salita dall'1,6% all'1,8% escludendo energia e alimentari freschi..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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