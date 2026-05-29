Inflazione a maggio | l’indice sale al 3,2% spinto dai costi energetici

Notizia in breve

A maggio, l'inflazione ha raggiunto il 3,2%, con un aumento del 12,6% nei costi energetici. L'incremento dei prezzi dell'energia ha contribuito a spingere al rialzo l'indice dei prezzi al consumo. I settori legati all'energia e ai beni di prima necessità hanno visto aumentare i prezzi, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. La variazione inflazionistica si riflette sui bilanci domestici e sui costi di spesa quotidiana.