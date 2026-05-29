infiorate di spello profumi e colori

Le infiorate di Spello sono uno degli eventi più noti dell'Umbria, attirando circa 50.000 visitatori tra la Notte dei Fiori e la processione del Corpus Domini. Durante l’evento, le strade della città si trasformano in tappeti di fiori colorati, creando composizioni artistiche temporanee. L’arte consiste nel disegnare con i petali e i fiori, dando vita a opere effimere che durano poche ore. La manifestazione si svolge annualmente, coinvolgendo artisti e volontari nella realizzazione delle decorazioni floreali.

L’arte del ’disegnare’ con i fiori. Le infiorate di Spello sono uno dei grandi eventi della regione Umbria, con una presenza stimata intorno alle 50mila persone nella sola Notte dei Fiori e durante la processione del Corpus Domini. Spello, delizioso borgo in provincia di Perugia, attrae un pubblico sempre più internazionale, proveniente anche da Usa, Asia e principali Paesi europei. L’evento, che unisce fede, arte e comunità, quest’anno si svolgerà nel weekend del 6 e 7 giugno. Colori, ma anche profumi con strade e piazze della città coperte di petali e fiori di ogni genere. Circa 2mila spellani sono impegnati nella preparazione e realizzazione delle Infiorate del Corpus Domini e tra questi ci sono anche circa 500 bambini e giovanissimi sotto i 14 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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