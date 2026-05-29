Inferno di fuoco incenerisce i tubi di plastica di un cantiere | aperta un' inchiesta

Un incendio ha distrutto i tubi di plastica di un cantiere, causando danni significativi. I vigili del fuoco sono intervenuti nel cuore della notte, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area. Sul posto sono rimasti a lungo per gestire le operazioni di spegnimento e bonifica. È stata aperta un'inchiesta per accertare le cause dell’incendio.

I vigili del fuoco del distaccamento cittadino hanno lavorato quasi tutta la notte. Prima sono state domate le fiamme, poi è stato messa in provvissoria sicurezza l'area. Le cause dell'incendio, che ha inghiottito i tubi di plastica utilizzati da un'impresa per un cantiere deputato a scongiurare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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