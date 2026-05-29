L'Atalanta ha deciso di non cedere Scamacca durante la sessione di mercato, bloccando la trattativa con la Roma. Il tecnico dei bergamaschi desidera mantenere l’attaccante nel proprio organico, anche se la Roma aveva mostrato interesse. L'incontro tra i due allenatori si è concentrato sulla possibilità di proseguire insieme, ma l’Atalanta ha confermato che Scamacca resta a disposizione della squadra.

Gianluca Scamacca è e resta al centro del progetto dell’Atalanta. L’attaccante, capace di segnare 14 reti nella stagione appena conclusa, è il centravanti dell’Atalanta. Nonostante un’annata con diversi alti e bassi, la punta romana ha saputo mantenere un buonissimo ritmo con i gol finendo per essere il miglior marcatore della squadra. Dentro una stagione con due allenatori e un totale di reti segnate più basso, Gianluca si è dimostrato presente. Anche con Maurizio Sarri - che verrà annunciato da lunedì in avanti - sarà al centro dell’attacco. Un concetto che dalle parti di Roma devono memorizzare. Gian Piero Gasperini vorrebbe lavorare ancora con il centravanti che ha avuto a Bergamo, questo è quanto emerge dai non sporadici contatti tra il tecnico e l'attaccante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incontro con Gasperini, ma l'Atalanta blocca Scamacca: l'attaccante resta al centro del progetto

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