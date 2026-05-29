incontro chiarificatore avvocati sottani

Gli avvocati hanno incontrato il sottosegretario per chiarire le ultime indiscrezioni sulle intercettazioni non autorizzate di conversazioni tra difensori e clienti. L’incontro è avvenuto dopo che sono circolate notizie su possibili registrazioni audio e video non autorizzate. La discussione si è concentrata sulla verifica di eventuali violazioni di privacy e sulla gestione delle procedure legali in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’incontro.

Dopo "l’allarme" per l’ipotesi di intercettazioni non autorizzate audio e video di difensori e assistiti nella sala colloqui del carcere di Capanne, il procuratore generale Sergio Sottani, come richiesto, ha incontrato il presidente della Camera penale di Perugia, Luca Gentili, insieme al presidente dell’Ordine degli avvocati, Carlo Orlando. Il procuratore generale, che nei giorni scorsi aveva escluso la possibilità che intercettazioni non autorizzate avessero avuto un utilizzo processuale, dopo aver attentamente ascoltato le argomentazioni dell’avvocatura e della Camera penale, ha assicurato la massima attenzione sui fatti emersi di recente, i quali risultano tuttora in fase di verifica anche da parte degli organi istituzionali competenti, tempestivamente interessati dallo stesso procuratore generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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