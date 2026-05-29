Inclusione scolastica indicazioni per la chiusura dell’anno | entro giugno verifiche dei GLO e proposte per il sostegno SINTESI

La conclusione dell’anno scolastico diventa un passaggio decisivo per la pianificazione dei percorsi di inclusione degli alunni con disabilità. È questo il messaggio contenuto nella nuova nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, indirizzata ai dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche della regione, che richiama gli adempimenti da completare entro la fine di giugno e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel sistema dell’inclusione. Il documento fa riferimento al quadro normativo definito dal decreto legislativo 66 del 2017, successivamente modificato dal decreto legislativo 96 del 2019, e dalle più recenti disposizioni sui modelli nazionali del Piano educativo individualizzato (PEI). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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