Un bando è stato pubblicato a Carrara per sostenere progetti destinati a non vedenti e ipovedenti. La manifestazione di interesse è rivolta agli enti del terzo settore che intendono proporre attività e interventi rivolti alle persone con disabilità sensoriale visiva. L’obiettivo è promuovere iniziative che favoriscano l’inclusione e l’autonomia di questa fascia di utenza. La scadenza per la presentazione delle proposte non è stata ancora comunicata.

CARRARA – Il bando per servizi a non vedenti e ipovedenti entra nel vivo con la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta agli enti del terzo settore interessati a realizzare attività e interventi dedicati alle persone con disabilità sensoriale visiva. L’iniziativa promossa dal Comune di Carrara punta a sostenere percorsi che favoriscano l’inclusione sociale, l’autonomia personale e la mobilità delle persone non vedenti e ipovedenti, attraverso progetti specifici capaci di rispondere alle esigenze quotidiane di chi vive una condizione di disabilità visiva. L’avviso è rivolto alle organizzazioni del terzo settore che intendono mettere a disposizione competenze, professionalità e spazi per sviluppare attività dedicate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Inclusione e autonomia, a Carrara un bando per progetti rivolti a non vedenti e ipovedenti

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