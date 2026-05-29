Incidente stradale | tre feriti c' è anche un minore

Alle 8:35, il 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto a Cortona, nella località Macchia della Madonna, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui un minore. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti prima di trasportarli in ospedale. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente.

Il 118 della Asl Toscana sud est è stato attivato alle ore 8:35 nel comune di Cortona, località Macchia della Madonna, a seguito di un incidente che ha coinvolto due autovetture. Una donna di 48 anni è stata trasferita in codice 2 all’ospedale de La Fratta, mentre un uomo di 73 anni e un minore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Accidente en Valledupar deja un menor fallecido

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