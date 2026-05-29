Un incidente si è verificato questa sera in via Castellana ad Asolo, dove un’auto ha tamponato un veicolo durante un sorpasso, uscendo dalla carreggiata e cappottandosi più volte. L’auto, una Opel Astra, ha poi sbattuto contro un muro. È deceduto un uomo di 48 anni, che era alla guida. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

ASOLO - Terribile incidente questa sera su via Castellana ad Asolo. Un automobilista 48enne della zona è uscito di strada con la propria auto, un'Opel Astra, schiantandosi contro un muro. In quel momento procedevano su via Castellana anche altre auto quindi la dinamica è ancora da chiarire. Una seconda vettura, strisciata sul lato sinistro, è stata posta sotto sequestro. La dinamica L'uomo, alla guida di un'Opel Astra, nel corso di un sorpasso urtava, per cause in via di accertamento, la fiancata sinistra del veicolo che lo precedeva, condotto da un 29enne di Castelucco. Dopo la collisione il conducente perdeva il controllo e dopo essersi capovolto più volte finiva la sua corsa fuori strada, contro un muro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente in via Castellana. Urta un'auto durante un sorpasso, esce di strada e si cappotta più volte poi sbatte contro un muro: morto un 48enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente in via Castellana, auto esce di strada nella notte e si ribalta nel fossato: morto 48enne alla guidaUn incidente si è verificato questa notte in via Castellana ad Asolo, dove un'auto è uscita di strada e si è ribaltata in un fossato.

Incidente a Russi: auto esce di strada e si cappotta. Muore una ottantenneNella mattinata di oggi, intorno alle 9, un'auto è uscita di strada sulla provinciale Piangipane a Russi e si è cappottata.

Argomenti più discussi: Incidente in via Castellana, auto esce di strada nella notte e si ribalta nel fossato: morto 48enne alla guida; Auto esce di strada dopo un sorpasso e si capovolge in un fossato, muore un 48enne; Giovane investita fuori da un supermercato: 24enne in gravi condizioni. I malviventi scappavano dopo una rapina; Si schianta contro un furgone, scooterista 55enne in prognosi riservata.

Esce di strada, si schianta nel fosso e muore a 48 anni lungo via Castellana ad AsoloASOLO - Terribile incidente questa sera su via Castellana ad Asolo. Un automobilista 48enne della zona è uscito di strada con la propria ... msn.com