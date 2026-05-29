Un'auto, una Opel Astra, è uscita di strada durante un sorpasso in via Castellana ad Asolo. L’auto ha cappottato più volte e si è schiantata contro un muro. Un uomo di 48 anni, originario di Fonte, è morto nell’incidente. La vettura ha subito danni evidenti e il veicolo si è fermato dopo aver urtato il muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

ASOLO - Terribile incidente questa sera su via Castellana ad Asolo. Il 48enne Giampaolo Rossi, originario di Fonte, è uscito di strada con la propria auto, un'Opel Astra, schiantandosi contro un muro. In quel momento procedevano su via Castellana anche altre auto quindi la dinamica è ancora da chiarire. Una seconda vettura, strisciata sul lato sinistro, è stata posta sotto sequestro. La dinamica Rossi, alla guida di un'Opel Astra, nel corso di un sorpasso urtava, per cause in via di accertamento, la fiancata sinistra del veicolo che lo precedeva, condotto da un 29enne di Castelucco. Dopo la collisione il conducente perdeva il controllo e dopo essersi capovolto più volte finiva la sua corsa fuori strada, contro un muro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente in via Castellana. Urta un'auto durante un sorpasso, esce di strada e si cappotta più volte poi sbatte contro un muro: Giampaolo muore a 48 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incidente in via Castellana. Urta un'auto durante un sorpasso, esce di strada e si cappotta più volte poi sbatte contro un muro: Giampaolo muore a 48enne

Incidente in via Castellana. Urta un'auto durante un sorpasso, esce di strada e si cappotta più volte poi sbatte contro un muro: morto un 48enneUn incidente si è verificato questa sera in via Castellana ad Asolo, dove un’auto ha tamponato un veicolo durante un sorpasso, uscendo dalla...

Argomenti più discussi: Incidente in via Castellana. Urta un'auto durante un sorpasso, esce di strada e si cappotta più volte poi sbatte contro un muro: morto...; Auto esce di strada dopo un sorpasso e si capovolge in un fossato, muore un 48enne; Urto durante il sorpasso, l’auto si ribalta e finisce contro un muro: morto 48enne; Asolo, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: morto un 48enne.

Esce di strada, si schianta nel fosso e muore a 48 anni lungo via Castellana ad AsoloASOLO - Terribile incidente questa sera su via Castellana ad Asolo. Un automobilista 48enne della zona è uscito di strada con la propria ... msn.com