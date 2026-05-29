Incidente di Pusiano chiesti otto anni per la morte di Ivan e Mattia

Da leccotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo più di un anno, un giudice ha condannato a otto anni di carcere un uomo in relazione all’incidente di Pusiano che ha causato la morte di due persone. La sentenza è stata emessa al termine dell’udienza preliminare, in cui si è stabilito il reato contestato. La decisione riguarda esclusivamente l’imputato coinvolto nell’incidente. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sul procedimento o sui dettagli della vicenda.

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Oltre quattrocento giorni dopo la tragedia, il giudice dell'udienza preliminare ha emesso la sentenza che molti attendevano: otto anni di reclusione per A.V., 31enne di Pusiano, ritenuto responsabile del duplice omicidio stradale avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo 2025 nella galleria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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