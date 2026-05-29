Incidente di Pusiano chiesti otto anni per la morte di Ivan e Mattia

Notizia in breve

Dopo più di un anno, un giudice ha condannato a otto anni di carcere un uomo in relazione all’incidente di Pusiano che ha causato la morte di due persone. La sentenza è stata emessa al termine dell’udienza preliminare, in cui si è stabilito il reato contestato. La decisione riguarda esclusivamente l’imputato coinvolto nell’incidente. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sul procedimento o sui dettagli della vicenda.