Incendio in una cascina a San Giuliano Milanese | È stato un fulmine danno notevole

Da ilgiorno.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fulmine ha provocato un incendio in una cascina a San Giuliano Milanese, causando danni notevoli. Il co-titolare dell’azienda agricola ha confermato che l’incendio ha interessato la struttura causando danni significativi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno valutando l’entità dei danni. Non ci sono segnalazioni di feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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Luciano Benetti, co-titolare dell'azienda agricola Benetti di San Giuliano Milanese fa il punto della situazione dopo il rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Incendio in una cascina a San Giuliano Milanese: "È stato un fulmine, danno notevole"
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