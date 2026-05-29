Incendio in una cascina a San Giuliano Milanese | È stato un fulmine danno notevole

Notizia in breve

Un fulmine ha provocato un incendio in una cascina a San Giuliano Milanese, causando danni notevoli. Il co-titolare dell’azienda agricola ha confermato che l’incendio ha interessato la struttura causando danni significativi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno valutando l’entità dei danni. Non ci sono segnalazioni di feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.