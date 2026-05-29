Incendio in una cascina a San Giuliano Milanese | È stato un fulmine danno notevole
Un fulmine ha provocato un incendio in una cascina a San Giuliano Milanese, causando danni notevoli. Il co-titolare dell’azienda agricola ha confermato che l’incendio ha interessato la struttura causando danni significativi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno valutando l’entità dei danni. Non ci sono segnalazioni di feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Luciano Benetti, co-titolare dell'azienda agricola Benetti di San Giuliano Milanese fa il punto della situazione dopo il rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Incendio sul Monte Faeta: le fiamme invadono il territorio sangiulianese. Evacuata Asciano LIVE
Notizie e thread social correlati
Cascina divorata dalle fiamme a San Giuliano Milanese, in salvo 510 bovini. L’azienda agricola colpita da un fulmineUn incendio ha coinvolto una cascina a San Giuliano Milanese, causato da un fulmine durante un temporale.
Leggi anche: Incendio a San Giuliano Milanese, fiamme in cascina Rancate
Argomenti più discussi: Inferno di fuoco alle porte di Milano, incendio in un fienile: le fiamme hanno divorato la struttura; Cascina divorata dalle fiamme a San Giuliano Milanese, in salvo 510 bovini. L’azienda agricola colpita da un fulmine; San Giuliano Milanese, cascina prende fuoco durante il nubifragio, salvate 510 vacche da latte: È stata colpita da un fulmine; Incendio nella notte a Cascina Rancate: salvati oltre 500 bovini dai vigili del fuoco di Milano.
Dalle 15 di martedì un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lu), vicinissimo al Monte Serra. Data la posizione dell’incendio, in un punto molto impervio e densamente boscato, da giorni sono attive le operazioni di sp facebook
San Giuliano, luminarie natalizie in cortocircuito: incendio al centro di accoglienzaSan Giuliano Milanese (Milano), 1 dicembre 2025 – Fumo e fiamme, paura nel centro di accoglienza. E’ di trenta persone evacuate e un intossicato il bilancio di un incendio divampato in serata nel Cas ... ilgiorno.it