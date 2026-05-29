Incendia e distrugge 4 auto per vendetta a Pianella arrestato un uomo di 48 anni

Notizia in breve

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, quattro automobili sono state incendiate a Pianella. Le fiamme hanno causato la distruzione dei veicoli, e i carabinieri della locale Stazione hanno individuato un uomo di 48 anni come presunto responsabile. L’arresto è stato effettuato in relazione all’episodio. Non sono stati segnalati feriti o altri danni oltre ai veicoli coinvolti.