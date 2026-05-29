In Viaggio Scatti d’autore in esposizione
Domani alle 18 si inaugura una mostra fotografica presso la galleria The Project Space. L’esposizione include scatti di Ferdinando Scianna dalla Sicilia, mosaici fotografici di Galimberti, e immagini che riflettono le radici africane di Esther Mahlangu e Awa Camara. L’evento presenta diverse interpretazioni visive di viaggi e culture, con fotografie di autori italiani e africani. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.
Dalla Sicilia di Ferdinando Scianna ai mosaici fotografici di Galimberti, fino alle radici africane di Esther Mahlangu e Awa Camara: la mostra fotografica si inaugura domani alle 18 alla galleria The Project Space. È questo il fulcro di "Viaggio in" la collettiva allestita alla galleria The Project Space. L’esposizione, organizzata da The Project Space in collaborazione con LIS10 Gallery di Arezzo, è aperta a ingresso libero fino a domenica 28 giugno. Traccia un percorso emozionale che unisce il cuore del Mediterraneo alle estreme latitudini del continente africano attraverso le opere di quattro protagonisti della scena internazionale: Ferdinando Scianna (in foto) Maurizio Galimberti, Esther Mahlangu e Seni Awa Camara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
SCATTI DI STORIA - Futuro anteriore
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