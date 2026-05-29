In Viaggio Scatti d’autore in esposizione

Notizia in breve

Domani alle 18 si inaugura una mostra fotografica presso la galleria The Project Space. L’esposizione include scatti di Ferdinando Scianna dalla Sicilia, mosaici fotografici di Galimberti, e immagini che riflettono le radici africane di Esther Mahlangu e Awa Camara. L’evento presenta diverse interpretazioni visive di viaggi e culture, con fotografie di autori italiani e africani. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.