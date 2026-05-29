In Viaggio Scatti d’autore in esposizione

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani alle 18 si inaugura una mostra fotografica presso la galleria The Project Space. L’esposizione include scatti di Ferdinando Scianna dalla Sicilia, mosaici fotografici di Galimberti, e immagini che riflettono le radici africane di Esther Mahlangu e Awa Camara. L’evento presenta diverse interpretazioni visive di viaggi e culture, con fotografie di autori italiani e africani. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalla Sicilia di Ferdinando Scianna ai mosaici fotografici di Galimberti, fino alle radici africane di Esther Mahlangu e Awa Camara: la mostra fotografica si inaugura domani alle 18 alla galleria The Project Space. È questo il fulcro di "Viaggio in" la collettiva allestita alla galleria The Project Space. L’esposizione, organizzata da The Project Space in collaborazione con LIS10 Gallery di Arezzo, è aperta a ingresso libero fino a domenica 28 giugno. Traccia un percorso emozionale che unisce il cuore del Mediterraneo alle estreme latitudini del continente africano attraverso le opere di quattro protagonisti della scena internazionale: Ferdinando Scianna (in foto) Maurizio Galimberti, Esther Mahlangu e Seni Awa Camara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

in viaggio scatti d8217autore in esposizione
© Lanazione.it - "In Viaggio". Scatti d’autore in esposizione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SCATTI DI STORIA - Futuro anteriore

Video SCATTI DI STORIA - Futuro anteriore

Notizie e thread social correlati

Inaugurata a Loreto la mostra "I luoghi dell’anima", esposizione dedicata agli scatti del maestro Mario GiacomelliÈ stata inaugurata ieri pomeriggio a Loreto la mostra intitolata “I luoghi dell’anima”, dedicata alle fotografie di Mario Giacomelli.

Italia di Moda: scatti d’autore al MAXXI di RomaAl MAXXI di Roma si tiene la mostra fotografica Italia di Moda, curata da Andrea Varani.

Temi più discussi: In Viaggio. Scatti d’autore in esposizione; Sguardi dal Myanmar: gli scatti fotografici di Marco Aleotti in mostra a Palazzo D’Oria dal 27 maggio al 14 giugno; Il viaggio mondiale del Vespucci negli scatti di Massimo Sestini arriva a Brindisi; I colori del Caso negli scatti di George Tatge.

in viaggio scatti dGiulio d'Ercole, viaggio fotografico in 4 regioni italiane(ANSA) - TODI, 28 MAG - Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria e Puglia: a Todi l'ArtEX Workshop Gallery, Nido dell'Aquila espone le immagini in grande formato dei paesaggi di queste regioni, scatti di ... msn.com

A Malpensa, gli scatti di McCurry raccontano l'umanità in viaggioIl fotografo Steve McCurry a Milano ha dato vita al suo progetto The world in motion, fotografando i passeggeri all’aeroporto di Malpensa. 53 ritratti per 44 destinazioni indicate in fondo agli ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web