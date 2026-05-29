in quei poveri resti il segreto di daniela

Un corteo di veicoli della scientifica si è allontanato dalla Torre dopo aver svolto indagini. I mezzi sono stati visti lasciare il sito in modo ordinato, al termine di una giornata di rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle attività svolte né su eventuali ritrovamenti. La presenza delle forze dell’ordine ha riguardato i resti di un corpo, legati a un caso di cronaca. La scena è rimasta sotto osservazione nelle ore successive.

Un lungo corteo di mezzi della scientifica che, dopo una giornata intensa, si sono via via allontanati dalla Torre. Quella torre che ieri ha restituito i resti, lo scheletro della povera Daniela Ruggi. È finalmente arrivato ad una svolta il caso della 32enne scomparsa in circostanze misteriose da Vitriola lo scorso 20 settembre del 2024. Una svolta nella misura in cui è logico che Daniela non si sia mai mossa da lì ed ora c’è la conferma: dopo il teschio, rinvenuto da due escursionisti il primo gennaio, dopo che la torre è stata completamente svuotata dalle macerie, è stato trovato infatti anche il resto dello scheletro della giovane di Montefiorino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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