In graduatoria ancora 19 Oss ma si rifà tutto

L’Asst di Crema ha deciso di far scadere la graduatoria attuale degli Operatori socio-sanitari, ancora valida per 19 posizioni. Al suo posto, è stato annunciato un nuovo concorso pubblico per esami. La scelta ha causato delusione tra gli aspiranti, che aspettavano un’assunzione dalla graduatoria in vigore. La nuova procedura di selezione sarà aperta a tutti i candidati, senza riferimenti alla graduatoria precedente. Non sono ancora stati comunicati i tempi di svolgimento del nuovo concorso.

Delusione per gli Operatori socio-sanitari che aspirano a essere assunti dall’ Asst di Crema. L’azienda ha infatti deciso di far scadere l’attuale graduatoria stilata con i risultati del precedente concorso e di bandire un nuovo concorso per esami. La scadenza per la presentazione delle domande è il 24 luglio. In pratica le 19 persone che ancora sono in graduatoria e non sono state per il momento chiamate per l’assunzione, si troveranno a dover rifare il concorso. "Gli Oss che hanno partecipato allo scorso concorso, lo hanno superato e sono stati sistemati sono 100 – afferma una delle attuali escluse –. In definitiva restano solo in 19 in attesa di essere chiamate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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