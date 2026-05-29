In Germania 7 tedeschi su 10 vorrebbero limitare il randagismo felino con l'obbligo di sterilizzazione per i gatti che vivono all'aperto

In Germania, il 70% della popolazione sostiene l’introduzione dell’obbligo di sterilizzazione per i gatti randagi o che vivono all’aperto, al fine di ridurre il numero di animali vaganti. Questa richiesta emerge dal Barometro del Benessere Animale di Humane World for Animals, che ha analizzato le opinioni pubbliche sulla gestione della popolazione felina. La proposta mira a contenere il fenomeno del randagismo e a favorire il controllo delle colonie feline.

Uno dei principali risultati del Barometro del Benessere Animale di Humane World for Animals, un sondaggio rivolto all'opinione pubblica tedesca, è che sette intervistati su dieci sostengono l'introduzione dell'obbligo di sterilizzazione per i gatti che vivono all'aperto a livello nazionale, una misura considerata urgente e necessaria alla luce dei milioni di felini randagi presenti in Germania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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