In carcere l’ultimo ricercato del clan tunisino dei Sakka

In carcere è stato portato l'ultimo ricercato del clan tunisino dei Sakka. Complessivamente, sono cinque le persone indiziate di tentato omicidio, lesioni e rapina. Le accuse riguardano diversi episodi criminosi collegati alla banda. Le indagini hanno portato all’arresto di tutti i sospettati coinvolti in attività illecite legate al gruppo. Le autorità hanno confermato che sono state raccolte prove sufficienti per procedere con le misure cautelari.

Questi fatti hanno portato una decina di giorni fa all’emissione di misure cautelari nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. Con l’indagine della polizia erano stati raccolti gravi elementi indiziari nei confronti di tre uomini appartenenti e contigui a una famiglia tunisina, già rintracciati e in carcere, indagati per il tentato omicidio di un altro tunisino. Con l’indagine condotta dall’Arma dei carabinieri erano emersi elementi nei confronti di altre due persone appartenenti allo stesso clan tunisino dei Sakka, di cui uno in cella, già ritrovato, a Santa Maria Maggiore, e l’altro arrestato ieri, mercoledì 27 maggio, in piazzale Roma, a seguito del grosso potenziamento dei controlli dell’Arma in centro storico e oltre 50 identificazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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FAIDA TRA FAMIGLIE TUNISINE, IN CARCERE ANCHE L'ULTIMO RICERCATO DEL CLAN SAKKA | 28/05/2026

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