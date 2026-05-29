1 A ricordare Poti oggi restano soprattutto vecchie cartoline in bianco e nero. Immagini sbiadite di quella che un tempo veniva chiamata il "Paradiso di Arezzo", meta di villeggiatura estiva, ritiri sportivi e passeggiate tra boschi e panorami. Oggi, tra ruderi, villette e ciò che resta dell’ex Albergo e dello stabilimento Fontemura, c’è però chi continua a credere nella rinascita della montagna aretina. Domenica 7 giugno torna infatti " Poti a piedi " per il Calcit (nella foto il presidente Sassoli), giunta alla settima edizione: una camminata-corsa di otto chilometri, con 680 metri di dislivello, pensata per riconquistare simbolicamente la montagna e restituirla agli aretini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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