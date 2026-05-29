Da lunedì, è aperto un percorso ciclabile lungo la Ciclovia Tirrenica di Levante, che collega le località di Sarzana, Castelnuovo Magra e Fosdinovo. La tratta si estende per circa 30 chilometri e permette di viaggiare in bicicletta tra queste zone, con un collegamento diretto alla rete stradale locale. L’inaugurazione è stata accompagnata da una cerimonia pubblica, senza particolari interventi ufficiali. La pista ciclabile è stata realizzata per favorire il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo del turismo locale.

Da Luni a Sarzana, passando per Castelnuovo Magra e Fosdinovo, in sella a una bicicletta. Un pomeriggio ricco di emozioni e sorrisi, quello che ieri ha riunito istituzioni, autorità, associazioni e cittadinanza in una giornata di festa culminata con l’inaugurazione del lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica del Levante Ligure. Un’infrastruttura strategica e sostenibile in grado di unire non solo vari comuni, ma persino due regioni, Liguria e Toscana, in un percorso che attraversa paesaggi unici e caratteristici e che per alcuni tratti costeggia le sponde del Canale Lunense. Un progetto interamente realizzato da Regione Liguria (ieri... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In bici sulla Ciclovia Tirrenica di Levante: "Rispetto dell’ambiente e sviluppo turistico"

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