Il 2 giugno sarà disponibile un vinile da collezione in occasione del 45° anniversario della morte di Rino Gaetano. Il disco celebra il cantautore italiano con una selezione di brani scelti appositamente per questa ricorrenza. La pubblicazione è stata annunciata come un’edizione speciale, destinata ai collezionisti e agli appassionati. La copertina del vinile riporta immagini e dettagli legati alla carriera di Gaetano.

In occasione del 45° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, il 2 giugno verrà pubblicato un vinile da collezione per ricordare il cantautore. L’iniziativa porta la firma di Sony Music, e l’esclusivo 45 giri è composto da A mano a mano, il successo di Riccardo Cocciante, nel riadattamento ad opera di Gaetano, e dalla versione del brano tratta da Istantanea Tour 98 di Cocciante. Il disco sarà disponibile solo per pochi giorni sullo store ufficiale di Sony Music Italia, dalla mezzanotte del 2 giugno, fino alle 23.59 del 4 giugno. Lo sviluppo grafico del progetto è curato da Ciao, Discoteca Italiana. Cocciante, autore della canzone del 1978 insieme a Marco Luberti, racconta: «Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione e farne un suo simbolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In arrivo un vinile da collezione per il 45° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano

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