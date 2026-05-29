Ieri mattina al Parco della Resistenza di via Tabacchi si è svolto un flash mob per la pace. Alla manifestazione hanno partecipato studenti di tre scuole, bambini e famiglie del quartiere. I partecipanti hanno disegnato cartelli e scritto slogan con i gessetti sul selciato del parco. L’evento ha coinvolto un centinaio di persone, che si sono radunate per esprimere il loro sostegno alla pace attraverso scritte e disegni.

Flash mob per la pace ieri mattina al Parco della Resistenza di via Tabacchi: uniti i ragazzi di tre scuole, bambini e famiglie del quartiere. Più di 300 persone hanno sventolato bandiere della pace, striscioni e cartelli con messaggi scritti di proprio pugno, come "Il pregiudizio è un muro, abbattiamolo!", "Ogni persona è preziosa anche se diversa da me" e "Se vogliamo la pace nel mondo dobbiamo iniziare educando le menti dei nostri bambini". Alcuni hanno disegnato i volti di “campioni della pace“ come l’attivista pakistana Malala Yousafzai e Mahatma Gandhi. Ed è stata una festa: due ore (dalle 8 alle 10) con musica dal vivo, laboratorio teatrale, letture per la pace e disegni a tema, con i gessetti, nei vialetti del parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In 300 al flash mob per la pace. Cartelli e slogan con i gessetti

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