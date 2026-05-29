Saipem ha inaugurato il Drilling Training Centre, un nuovo centro dedicato alla formazione avanzata sulla perforazione in mare aperto, inserito nella Saipem Academy. Il centro si propone come un hub di eccellenza per la formazione nel settore del drilling offshore, rafforzando la presenza dell’azienda in questo comparto. La struttura si focalizza su programmi di addestramento specifici per tecnici e ingegneri coinvolti nelle attività di perforazione in ambienti marini.

Saipem rafforza il proprio impegno nel settore del drilling offshore con il Drilling Training Centre, nuovo polo dedicato alla formazione avanzata all’interno della Saipem Academy. In un contesto operativo sempre più complesso, il Centro punta a migliorare sicurezza, affidabilità e performance attraverso l’integrazione di tecnologie innovative e percorsi formativi specializzati. La struttura offre corsi riconosciuti dai principali enti del settore, rivolti sia al personale Saipem sia a professionisti esterni. Accanto alle competenze tecniche, grande attenzione viene riservata anche agli aspetti comportamentali e umani, considerati fondamentali per affrontare le sfide del lavoro offshore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imprese: il Drilling Training Centre di Saipem è hub d’eccellenza in formazione perforazione in mare aperto

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