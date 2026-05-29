iMPACT 28.052026 | Clash of Champions
Il 28 maggio 2026 si svolgerà l’evento Clash of Champions, con una sfida tra i campioni Mike Santana, System e Mustafa Ali e i challengers Leon Slater, KC Navarro, Eric Young, Frankie Kazarian e Elijah. Il match è stato definito più come una tradizione che per una reale rivalità. La valutazione complessiva dell’incontro è di 2,5 su 5.
CHAMPIONS: MIKE SANTANA, SYSTEM & MUSTAFA ALI vs CHALLENGERS: LEON SLATER, KC NAVARRO, ERIC YOUNG, FRANKIE KAZARIAN & ELIJAH (2,5 5) Un match nato più per usanza tipica che per vera storia. Sicuramente una sufficienza, vuoi per la sua leggerezza interna e per il finale dove Navarro conquista una shot al titolo International grazie al pin su Ali. VINCITORE E NUOVO #1 CONTENDER AL TNA INTERNATIONAL TITLE: MUSTAFA ALI TESSA BLANCHARD vs HARLEY HUDSON (3 5) Se la reazione del pubblico fosse stata coerente per tutto il match con gli sprazzi di qualità lottata offerta, avremmo avuto forse un match ben più memorabile, oltre che una bella vetrina per la Hudson. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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