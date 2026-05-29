iMPACT 28.052026 | Clash of Champions

Notizia in breve

Il 28 maggio 2026 si svolgerà l’evento Clash of Champions, con una sfida tra i campioni Mike Santana, System e Mustafa Ali e i challengers Leon Slater, KC Navarro, Eric Young, Frankie Kazarian e Elijah. Il match è stato definito più come una tradizione che per una reale rivalità. La valutazione complessiva dell’incontro è di 2,5 su 5.