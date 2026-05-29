Dopo le elezioni, i vertici tecnici del comune sono stati mantenuti e blindati. La conferma del segretario generale e la proroga degli incarichi dirigenziali strategici sono stati decisi, senza modifiche significative alla struttura amministrativa. Il sindaco ha dichiarato che si procederà con continuità. La macchina comunale rimane sostanzialmente invariata rispetto al passato.

Imola, 29 maggio 2026 – La conferma del segretario generale, la proroga degli incarichi dirigenziali strategici e una macchina comunale che, almeno per ora, resta sostanzialmente invariata. Marco Panieri ha iniziato il suo secondo mandato da sindaco nel segno della continuità amministrativa, scegliendo di blindare subito i vertici tecnici del Comune dopo la vittoria elettorale del 24 e 25 maggio. Chi sono i confermati. Tra i primi atti firmati dal neo rieletto sindaco c’è infatti la conferma di Beatrice Bonaccurso come segretario generale del Comune e titolare della segreteria convenzionata con Dozza. Una scelta motivata, si legge nel decreto, dalla “professionalità e competenza dimostrate”, ma soprattutto dall’esigenza di “assicurare continuità amministrativa e gestionale all’ente”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imola dopo il voto, blindati i vertici tecnici. Panieri: “Ora continuità”

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