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Il quotidiano Il Tempo del 29 maggio 2026 presenta sulla prima pagina una vignetta di Osho. Nella stessa pagina si parla di una psicosi legata alla legge elettorale, dopo le tensioni a Venezia. Non vengono forniti dettagli specifici su contenuti o reazioni, ma si evidenzia una forte attenzione sulla situazione politica e sull’uso di immagini satiriche. La pubblicazione si concentra su temi di attualità, con riferimenti visivi e notizie di cronaca.
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 29 maggio 2026. Dopo Venezia, psicosi legge elettorale. Giuseppe Conte pensa già da leader, Schlein trema. L'indicazione del candidato premier fa infuriare il Pd. Il leader M5S va avanti da solo sul programma, stop a manifestazioni insieme. 🔗 Leggi su Iltempo.it