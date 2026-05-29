Il vin santo artigianale protagonista in Valtiberina | premiati i vincitori del concorso
Il vin santo artigianale della Valtiberina è stato al centro di un concorso che ha premiato i migliori produttori locali. L’evento ha attirato l’attenzione sulla tradizione enogastronomica della zona, mettendo in risalto uno dei prodotti più rappresentativi del territorio. La manifestazione ha promosso la valorizzazione del vin santo, coinvolgendo appassionati e produttori in un’occasione dedicata alla cultura enologica della regione.
Un evento che unisce tradizione, cultura enogastronomica e valorizzazione del territorio, portando al centro dell’attenzione uno dei prodotti più identitari della Valtiberina. Domenica 3 maggio a Sansepolcro, nella cornice di Palazzo delle Laudi, si è svolto il concorso che fa parte dell'edizione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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