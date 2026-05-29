Il torneo dell’Accademia ospita gli amici dell’Alto Adige nel segno della solidarietà

Nel cinquantesimo Torneo di Tennis e Padel dell’Accademia dello Sport di Bergamo, si sono sfidati squadre di amici dell’Alto Adige. L’evento ha coinvolto diverse compagini, con incontri disputati sui campi dell’istituto. La manifestazione è stata dedicata alla solidarietà e ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati. La giornata si è conclusa con premi e riconoscimenti per i vincitori, senza incidenti o problemi di rilievo.

Al cinquantesimo Torneo di Tennis e Padel dell’Accademia dello Sport per la solidarietà di Bergamo, in corso tutte le sere fino al 5 giugno alla Cittadella dello Sport di via Gleno, 2L, non potevano mancare gli amici di Monguelfo-Tesido, comune della Provincia autonoma di Bolzano, da diversi anni uniti in una forte e proficua collaborazione con l’Accademia. Il sindaco e la comunità del paese altatesino della Val Pusteria hanno stretto un forte legame con l’associazione bergamasca di Giovanni Licini e hanno fatto sentire la loro vicinanza anche nel torneo benefico che in questi giorni sta portando tantissimi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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