IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta

Un giornale coraggioso e controcorrente serve a raccontare ciò che altri non fanno. La sua funzione è offrire notizie e prospettive diverse, spesso scomode o poco convenzionali, che altrimenti rimarrebbero invisibili. La scelta di affrontare temi delicati o scomodi permette di offrire un'informazione più completa e critica, andando oltre le narrazioni ufficiali. La stampa di questo tipo si distingue per la volontà di sfidare il conformismo e di portare alla luce realtà spesso ignorate.

A cosa serve un giornale coraggioso e controcorrente? A raccontare quello che altrove non si trova. Non ce ne rallegriamo, ma per il secondo giorno consecutivo siamo l'unico quotidiano italiano a occuparci della vicenda di Dries Van Langenhove, l'attivista pro remigrazione condannato in Belgio per le sue idee e per aver diffuso dati veri. Il tema del free speech in pericolo in Europa evidentemente, per alcuni, non rileva. Come pure - su un piano totalmente diverso - va in dissolvenza lo stupro di Tor Cervara. Per noi è ovviamente l'apertura, avendo denunciato il degrado della zona ancora dieci giorni fa. Ma altrove occorre la proverbiale lente d'ingrandimento per trovare il tema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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