Il tabellone del Roland Garros 2026 senza Sinner diventa una roulette | avremo un finalista impensabile

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, il tabellone senza Sinner nella parte alta si presenta completamente aperto. Nessun favorito stabile, con tutti i giocatori ancora in corsa che sembrano poter raggiungere la finale. La mancanza del tennista italiano ha creato una situazione imprevedibile, lasciando spazio a molteplici ipotesi su chi potrà emergere come possibile finalista.

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La parte alta del tabellone priva di Sinner è totalmente aperta a ogni pronostico, tutti i tennisti ancora in gara al Roland Garros hanno chance. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Roland Garros 2026 Draw | Sinner Meets Djokovic in Finals

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