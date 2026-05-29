Il sole nero del 3 giugno

Il 3 giugno, nel XIII secolo, la Romagna viveva un periodo di forti tensioni politiche e militari che interessavano gran parte dell’Italia. In questo contesto, le lotte tra fazioni e le operazioni militari si intensificavano, riflettendo le turbolenze del tempo. La regione era coinvolta in conflitti che influenzavano anche altre aree italiane, contribuendo a un clima di instabilità diffuso.

Nel pieno del Duecento la Romagna era attraversata da tensioni politiche e militari che coinvolgevano gran parte dell’Italia. Le lotte tra Guelfi e Ghibellini dividevano città, famiglie e territori, mentre lo scontro tra l’imperatore Federico II di Svevia e il papato di Gregorio IX alimentava un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Sole Nero

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Nonostante le turbolenze geopolitiche e le pressioni inflazionistiche, l'industria alimentare italiana conferma la sua straordinaria capacità di reazione. Su Il Sole 24 Ore di oggi, il Presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, alla vigilia di Tuttofood, delinea x.com

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