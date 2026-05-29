Il San Sebastiano di Andrea della Robbia è stato restaurato e ora è visibile al Museo d’Arte Medievale e Moderna. L’opera, datata XVI secolo, mostra i colori vividi e i dettagli originali ripristinati attraverso il lavoro di conservazione. Il dipinto rappresenta la figura di San Sebastiano, circondata da elementi decorativi e simbolici. L’intervento di restauro ha restituito all’opera il suo aspetto originale, permettendo ai visitatori di apprezzare nuovamente questa testimonianza storica.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Un altro segno della volontà di valorizzare e portare di nuovo al proprio splendore alcune decisive parti del magnifico patrimonio artistico aretino. Al Museo d’Arte Medievale e Moderna è stato presentato il restauro della terracotta invetriata raffigurante San Sebastiano, attribuita ad Andrea della Robbia e bottega. Lo scorso martedì 26 maggio - grazie ad Inner wheel Arezzo, il c lub service femminile non nuovo a queste importanti iniziative in campo artistico - si è tenuto quindi un evento importante per la memoria artistica della città di Arezzo. Alla cerimonia erano presenti Antonella Semoli, presidente dell’Inner Wheel Arezzo che ha promosso l’iniziativa, insieme alla dott. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il San Sebastiano di Andrea della Robbia torna a splendere al Museo d’Arte Medievale e Moderna

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