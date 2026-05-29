Il saluto della famiglia dei Vigili del Fuoco | la pensione del Capo Reparto Domenico Loffredo
Il 29 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha dato il benvenuto alla pensione del Capo Reparto Domenico Loffredo. La cerimonia si è svolta alla presenza di colleghi e familiari, che hanno espresso il loro affetto e riconoscenza. Loffredo ha concluso una carriera lunga e dedicata, caratterizzata da numerosi interventi e impegno nel servizio. La famiglia e la squadra hanno condiviso un momento di commozione e gratitudine.
Oggi, 29 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta uno dei suoi uomini migliori. Dal prossimo primo giugno, infatti, il Capo Reparto Domenico Loffredo lascerà il servizio attivo per il meritato collocamento a riposo, raggiunto per limiti di età.Una carriera esemplare nelle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Saluto al Vigile del Fuoco Raffaele Mangone
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