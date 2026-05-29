Il saluto della famiglia dei Vigili del Fuoco | la pensione del Capo Reparto Domenico Loffredo

Notizia in breve

Il 29 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha dato il benvenuto alla pensione del Capo Reparto Domenico Loffredo. La cerimonia si è svolta alla presenza di colleghi e familiari, che hanno espresso il loro affetto e riconoscenza. Loffredo ha concluso una carriera lunga e dedicata, caratterizzata da numerosi interventi e impegno nel servizio. La famiglia e la squadra hanno condiviso un momento di commozione e gratitudine.