Il Commissario Panico ha rivolto un saluto alla città di Salerno, segnando la conclusione di mesi di gestione straordinaria. Con la proclamazione del nuovo sindaco, il commissario ha ringraziato la comunità e il personale coinvolto. La gestione speciale si è conclusa con l’insediamento del nuovo primo cittadino e il passaggio di consegne. La città si prepara ora a un nuovo capitolo amministrativo, dopo il periodo di gestione temporanea.

Tempo di lettura: 2 minuti Con la proclamazione del nuovo sindaco e la fine della gestione straordinaria seguita alle dimissioni di Vincenzo Napoli, il Commissario prefettizio Vincenzo Panico ha rivolto alla città di Salerno il suo saluto ufficiale, tracciando un bilancio dei mesi trascorsi alla guida di Palazzo di Città. Insediatosi in un momento amministrativamente delicato, Panico ha ricordato il lavoro svolto “ nel segno della continuità dei servizi essenziali e della tutela dell’interesse pubblico”, sottolineando l’impegno profuso per garantire stabilità agli uffici comunali e risposte rapide ai cittadini. Panico ha assunto anche decisioni forti come quella di interdire l’uso della spiaggia di Pastena e Torrione per dubbi sulla qualità della sabbia utilizzata e ritardi nei lavori da parte della ditta esecutrice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il saluto del Commissario Panico alla città di Salerno dopo mesi di gestione straordinaria

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