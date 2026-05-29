Le autorità stanno valutando alternative per il rifacimento del Ponte Nuovo, con studi in corso. La maggior parte dei fondi necessari per la ricostruzione, dopo l’alluvione, non è ancora stata assegnata. Le decisioni definitive sui finanziamenti sono ancora in fase di definizione. Nessuna data ufficiale per l’avvio dei lavori è stata comunicata. Restano in sospeso le risorse finanziarie per completare il progetto di ricostruzione.

La fetta più importante dei finanziamenti per la ricostruzione post alluvione deve ancora essere messa sul tavolo. La cifra dice tutto: 920 milioni di euro riconosciuti dal Governo all’ Emilia Romagna che dovranno essere destinati a cambiare il volto – nell’arco di dieci anni – alle aree più esposte ai rischi calamitosi. Ovviamente a pagare a carissimo prezzo l’alluvione del 2023 non è stato solo il comprensorio cesenate e dunque la somma dovrà essere ripartita (con particolare riferimento alle aree ravennati e bolognesi, senza dimenticare il forlivese), ma la cifra resta di primissimo ordine. Per quello che riguarda il nostro territorio, pensando a eventuali maxi opere da mettere a terra, i riferimenti sono principalmente due: il rifacimento del Ponte Nuovo a Cesena e il recupero del Lago di Quarto nel territorio comunale di Sarsina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rifacimento del Ponte Nuovo: "Stiamo già studiando le alternative"

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