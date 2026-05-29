Il razzo di Blue Origin esplode in rampa di lancio | Anomalia durante il test di accensione

Notizia in breve

Un razzo di Blue Origin è esploso durante un test di accensione sulla rampa di lancio. La società ha comunicato che si è verificata un’anomalia durante la fase di accensione statica. Tutto il personale coinvolto nel test si trovava presente e al sicuro. La compagnia ha avviato le verifiche per determinare le cause dell’incidente. Non sono stati riportati feriti o danni ad altre strutture.