Il razzo di Blue Origin esplode in rampa di lancio | Anomalia durante il test di accensione
Un razzo di Blue Origin è esploso durante un test di accensione sulla rampa di lancio. La società ha comunicato che si è verificata un’anomalia durante la fase di accensione statica. Tutto il personale coinvolto nel test si trovava presente e al sicuro. La compagnia ha avviato le verifiche per determinare le cause dell’incidente. Non sono stati riportati feriti o danni ad altre strutture.
“Abbiamo riscontrato un’anomalia durante il test di accensione statica odierno. Tutto il personale risulta presente all’appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni “. Blue Origin, l’azienda spaziale fondata da Jeff Bezos, in un post su X, annuncia che il razzo New Glenn è esploso giovedì durante la fase di test sulla rampa di lancio, nel mezzo dei preparativi per l’invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinata all’orbita terrestre bassa. Blue Origin’s New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4. https:t.cotANS0dWyIH pic.twitter.comPztxFoBqIw — NSF – NASASpaceflight. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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