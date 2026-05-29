Il razzo di Blue Origin esplode durante il test sulla piattaforma di lancio Bezos | Personale al sicuro

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test sulla piattaforma di Cape Canaveral. L’incidente è avvenuto giovedì sera. Nessuno degli otto membri del team presenti è rimasto ferito. La società ha confermato che il personale è al sicuro. La causa dell’esplosione non è ancora nota. La piattaforma di lancio è stata temporaneamente chiusa. La società sta indagando sull’accaduto.

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(Adnkronos) – Il razzo New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos è esploso nella serata di giovedì durante un test sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Come ha spiegato la compagnia su X, "durante il test a caldo di oggi si è verificata un'anomalia. Tutto il personale è stato rintracciato. Forniremo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Blue Origin rocket explodes during test at Cape Canaveral

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