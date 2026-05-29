Il razzo di Blue Origin esplode durante il test sulla piattaforma di lancio Bezos | Personale al sicuro

Notizia in breve

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test sulla piattaforma di Cape Canaveral. L’incidente è avvenuto giovedì sera. Nessuno degli otto membri del team presenti è rimasto ferito. La società ha confermato che il personale è al sicuro. La causa dell’esplosione non è ancora nota. La piattaforma di lancio è stata temporaneamente chiusa. La società sta indagando sull’accaduto.