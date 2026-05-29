Il programma estivo Le prime amichevoli contro Cagliari e Trento

Da sport.quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La società sta organizzando il ritiro estivo e ha programmato le prime amichevoli contro Cagliari e Trento. Al momento, non sono stati annunciati i nomi del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore per la stagione 202627. Le partite amichevoli sono state fissate come parte della preparazione pre-stagionale. La società si sta concentrando sulla logistica del ritiro, in attesa di definire i ruoli chiave dello staff tecnico.

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Nell’attesa di conoscere, a questo punto in ordine di apparizione, i nomi di direttore sportivo e allenatore del Modena per la stagione 202627, la società canarina sta intanto lavorando a livello logistico per quel che riguarda il prossimo ritiro precampionato. Come noto, i gialloblù, dopo diverse stagioni, hanno lasciato il tradizionale ritiro di Fanano optando per la Val di Sole in Trentino, dove rimarranno da sabato 18 luglio a sabato primo agosto. La scelta di spostare il luogo della preparazione è stata con tutta probabilità dettata anche dall’opportunità di poter organizzare dei test di rilievo, visto che nella regione trentina effettueranno il ritiro diverse squadre di serie A, B e C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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