il programma del rally costa del gargano

Il quinto Rally Costa del Gargano si terrà il 30 e 31 maggio, con sette Prove Speciali su un percorso di circa 70 chilometri cronometrati. Il totale dei tratti cronometrati sarà di 69,94 km, mentre la distanza complessiva, inclusi i trasferimenti, è di circa 245 km.

Il 5° Rally Costa del Gargano si svolgerà in 7 Prove Speciali lungo un percorso di 69,94 km di tratti cronometrati e 244,99 chilometri totali comprensivi dei trasferimenti. Sabato 30 maggio, si proseguirà con lo shakedown, test in auto assetto gara su un tratto della PS Mattinata, sulla SS 89, dalle ore 10 alle 14. Per la prova in notturna anche quest’anno si prevede la presenza di un numeroso pubblico, con tanto di fuochi d’artificio dalla tribuna naturale di Monte Sant’Angelo, città dei due siti Unesco. la PS Mattinata – Automania di 14,78 km. da ripetere tre volte con passaggi della prima vettura fissati alle ore 10.59, 14.08 e 17.00, e la PS Carbonara-Casa Prencipe di 7,47 km. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Allestimento Percorso 5° Rally Costa del Gargano 2026

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