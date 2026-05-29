In vista del ponte del 2 giugno e dell'inizio della stagione estiva, sono state raccolte le opinioni di un rappresentante del settore turistico riguardo alle prenotazioni. Secondo le informazioni fornite, le prenotazioni attuali superano quelle dello stesso periodo del 2024. I dati si riferiscono alle località di Cervia e Milano Marittima e sono stati condivisi da un rappresentante di una fondazione coinvolta nel settore. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle cifre precise o alle modalità di raccolta.

In vista del ponte del 2 giugno e dell’avvio della stagione estiva abbiamo intervistato Luca Sirilli, presidente della Fondazione Cervia In, per fare il punto sull’andamento delle prenotazioni a Cervia e Milano Marittima e, più in generale, sulle prospettive del comparto turistico. Sirilli, che fotografia ci danno oggi le prenotazioni per il ponte del 2 giugno a Cervia e Milano Marittima rispetto al 2025? "Il ponte del 2 giugno si conferma uno dei primi grandi appuntamenti della stagione estiva. Dopo il tutto esaurito registrato nel periodo pasquale, le previsioni sono decisamente positive: ci aspettiamo livelli molto elevati, in linea e in alcuni casi superiori al 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il primo ponte dell’estate: "Più prenotazioni del 2025"

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