A Cesena è stato inaugurato il primo giardino pensato per persone con Alzheimer, che fungerà anche da laboratorio per testare una comunità di vicinato dedicata a chi ha demenza.

Inaugurato a Cesena sarà anche un laboratorio per la sperimentazione di una ‘comunità di vicinato’ vicina a chi soffre di demenza. Video Luca Ravaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il primo giardino pensato per chi è affetto da Alzheimer nasce a Cesena: il video

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