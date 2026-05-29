Le considerazioni finali di Fabio Panetta, alla guida di Bankitalia dal novembre 2023, si sono concentrate su temi che si ripetono nel tempo. In particolare, sono stati analizzati il prezzo di Hormuz e quello della Cina, con riferimenti ai mercati internazionali e alle dinamiche economiche globali. Panetta ha evidenziato come questi aspetti influenzino l’Europa, senza apportare novità rispetto alle edizioni precedenti delle sue riflessioni annuali.

L’appuntamento è di quelli che raramente cambia veste o colore. Le terze Considerazioni finali di Fabio Panetta, alla guida di Bankitalia dal novembre 2023, hanno seguito lo stesso identico canovaccio che si sussegue da anni. Banchieri, imprenditori, manager, cronisti che si aggirano cercando sguardi amici per i grandi e variopinti saloni di Palazzo Koch, in attesa di ascoltare la relazione del governatore. Quest’anno, però, forse la differenza l’ha fatta l’attesa che si respirava nelle stanze di Via Nazionale: l’Italia, come del resto l’Europa, vive la la fase più incerta degli ultimi anni. E non è solo una questione di energia. L’incertezza arriva da lontano, dalla Cina, dall’Iran, dall’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il prezzo di Hormuz e quello della Cina. L’Europa letta da Panetta

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