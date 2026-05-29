Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, l’indice dell’energia elettrica, si ferma a 0,1343 euro per chilowattora il 29 maggio 2026. Durante la giornata, ha mostrato variazioni orarie, senza indicazioni di fluttuazioni significative. Non sono stati segnalati cambiamenti drastici rispetto alle sessioni precedenti. La cifra rappresenta l’ultimo aggiornamento disponibile per questa data.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 29 Maggio 2026 si attesta a 0,1343 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (28 Maggio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0634 €kWh alle ore 13, mentre il massimo ha raggiunto 0,1950 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (13:00 e 14:00), mentre le più costose si sono concentrate in serata, in particolare tra le 20:00 e le 22:00. Questo andamento evidenzia l’importanza di una gestione consapevole dei consumi per ottimizzare la spesa energetica. Andamento giornaliero del... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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